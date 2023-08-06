24-летний хорватский защитник Яков Медич, выступавший в Германии за «Санкт-Паули», продолжит карьеру в чемпионате Нидерландов.

Новым местом работы игрока стал амстердамский «Аякс». Нидерландский гранд заключил с футболистом долгосрочный трудовой договор, который рассчитан до 2028 года. Сумма сделки не афишируется, однако, по данным портала Transfermarkt за переход Медича «Аякс» заплатил три миллиона евро.

Яков выступал за «Санкт-Паули» с 2021 года. В составе немецкого коллектива защитник провел 65 поединков, записав на свой счет восемь забитых мячей и две результативные передачи.