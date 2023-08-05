Ультрас «Аякса» против возвращения Снейдера

Возможное возвращение Уэсли Снейдера в «Аякс», слухи о котором появились в последние дни, напрягает одну из самых радикальных фанатских группировок клуба. Они выпустили коммюнике, в котором высказались против подобного хода с стороны менеджмента клуба, в каком бы там ни было качестве.

В коммюнике Снейдера назвали шизофреником и потребовали не искать работы в «Аяксе», несмотря на то, что в начале своей карьеры, с 2002 по 2007 год, он выступал за этот клуб. Причина подобного отношения не совсем понятна, но, похоже, что она связана с Утрехтом - родным городом Снейдера - и его недавними переговорами с руководством тамошнего клуба.