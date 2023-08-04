ПСВ в третий раз подряд выиграл Суперкубок Нидерландов

Новый сезон в Нидерландах стартовал матчем за Суперкубок между «Фейеноордом» и ПСВ. Роттердамцы были активнее в первом тайме, Алиреза Джаханбахш запорол парочку моментов. Игор Пайшао сыграл хладнокровно в завершении контратаки, но его гол отменили из-за офсайда. Исаак Бабади тут же ответил результативным ударом - вне игры и здесь. ПСВ регулярно проверял чужого голкипера, и тот в итоге не выручил. Исмаэль Сайбари сходу прострелил с правого края штрафной, и Ноа Ланг добил мяч в сетку.

ПСВ выиграл рекордный, 14-й Суперкубок, в третьем сезоне подряд.