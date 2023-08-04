ПСВ в третий раз подряд выиграл Суперкубок Нидерландов

Новый сезон в Нидерландах стартовал матчем за Суперкубок между «Фейеноордом» и ПСВ. Роттердамцы были активнее в первом тайме, Алиреза Джаханбахш запорол парочку моментов. Игор Пайшао сыграл хладнокровно в завершении контратаки, но его гол отменили из-за офсайда. Исаак Бабади тут же ответил результативным ударом - вне игры и здесь. ПСВ регулярно проверял чужого голкипера, и тот в итоге не выручил. Исмаэль Сайбари сходу прострелил с правого края штрафной, и Ноа Ланг добил мяч в сетку.
ПСВ выиграл рекордный, 14-й Суперкубок, в третьем сезоне подряд.
Протокол игры
|79'Ланг Ноа (0:1)
Бейло Юстин•Педерсен Маркус Гольмгрен83' (Ван Ден Белт Томас (83') •Гертрейда Лютсхарел• 86'Ганцко Давид•Хартман Квилиндси73' (Лопес Маркос (73') •Виффер Матс•Зерруки Рамиз•Джаханбахш Алиреза•Стенгс Келвин62' (Тимбер Квинтен (62') •Пайшао Игор72' (Дилросун Джавайро (72') •Хименес Сантьяго Томас62' (Минте Янкуба (62')
Бенитес Вальтер•Тезе Джордан•Рамальо Андре•Боскальи Оливье•Ван Анхольт Патрик•Сангаре Ибрахим•Бабади Исаак73' (Сайбари Исмаэль (73') •Веерман Йоэй• 86'Бакайоко Жоан 54'87' (Эль-Гази Анвар (87') •Де Йонг Люк73' (Пепи Рикардо (73') •Ланг Ноа 86'87' (Вертессен Йорбе (87')
04 августа. Стадион "Де Кёйп" (Роттердам).
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