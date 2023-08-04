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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

ПСВ в третий раз подряд выиграл Суперкубок Нидерландов

04 Августа 2023 • 23:00 Комментировать
Фейеноорд
0:1
ПСВ
окончен

Новый сезон в Нидерландах стартовал матчем за Суперкубок между «Фейеноордом» и ПСВ. Роттердамцы были активнее в первом тайме, Алиреза Джаханбахш запорол парочку моментов. Игор Пайшао сыграл хладнокровно в завершении контратаки, но его гол отменили из-за офсайда. Исаак Бабади тут же ответил результативным ударом - вне игры и здесь. ПСВ регулярно проверял чужого голкипера, и тот в итоге не выручил. Исмаэль Сайбари сходу прострелил с правого края штрафной, и Ноа Ланг добил мяч в сетку.

ПСВ выиграл рекордный, 14-й Суперкубок, в третьем сезоне подряд.

Протокол игры  
Фейеноорд0:1ПСВ
  79'Ланг Ноа (0:1)
Бейло ЮстинПедерсен Маркус Гольмгрен 83' (Ван Ден Белт Томас ( 83') Гертрейда Лютсхарел  86'Ганцко ДавидХартман Квилиндси 73' (Лопес Маркос ( 73') Виффер МатсЗерруки РамизДжаханбахш АлирезаСтенгс Келвин 62' (Тимбер Квинтен ( 62') Пайшао Игор 72' (Дилросун Джавайро ( 72') Хименес Сантьяго Томас 62' (Минте Янкуба ( 62')
Запасные: Миламбо АнтониКасанвирджо НерайшоЗекиель ДживайСейер ЛеоБелен ТомасВелленройтер Тимон  54'Хендрикс Рамон
Бенитес ВальтерТезе ДжорданРамальо АндреБоскальи ОливьеВан Анхольт ПатрикСангаре ИбрахимБабади Исаак 73' (Сайбари Исмаэль ( 73') Веерман Йоэй  86'Бакайоко Жоан  54' 87' (Эль-Гази Анвар ( 87') Де Йонг Люк 73' (Пепи Рикардо ( 73') Ланг Ноа  86' 87' (Вертессен Йорбе ( 87')
Запасные: Дроммел ЙоэлВатерман БойСамбо ШурандиМвене ФиллиппТиль Гус
04 августа. Стадион "Де Кёйп" (Роттердам).

 

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Фейеноорд ПСВ
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