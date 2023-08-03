«Аякс» подписал немецкого вратаря за 8 миллионов евро

Немецкий вратарь Диант Рамай перешёл из «Айнтрахта» в «Аякс». Об этом сообщает официальный сайт амстердамского клуба.

Контракт 21-летнего голкипера с «Аяксом», который в минувшем сезоне Эредивизии занял третье место, рассчитан до лета 2028 года. Сумма трансфера составила 8 миллионов евро.

В прошедшем розыгрыше Бундеслиги Рамай провёл всего один матч, в котором пропустил один гол. Портал Transfermarkt оценивает молодого вратаря в 750 тысяч евро.

Свой первый матч в новом розыгрыше чемпионата Нидерландов «Аякс» проведёт 12 августа против «Хераклеса». Начало этой встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.