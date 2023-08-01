Бонуччи может сменить «Ювентус» на «Аякс»

Опытный итальянский защитник Леонардо Бонуччи может уйти из туринского «Ювентуса» этим летом. По данным Telegraaf, в подписании 36-летнего итальянского игрока заинтересован амстердамский «Аякс».

Бонуччи задумался над сменой клубной прописки, поскольку руководство «старой синьоры» на него не рассчитывает. «Ювентус» готов досрочно расторгнуть трудовое соглашение с защитником, чтобы помочь ему побыстрее найти новую команду.

В сезоне-2022/2023 Леонардо провел 26 поединков во всех турнирах, отметившись двумя голами. Срок действующего контракта между сторонами истекает летом 2024 года.