Де Кетеларе может сменить «Милан» на нидерландский клуб

22-летний полузащитник «Милана» Шарль де Кетеларе может покинуть итальянский чемпионат и отправиться в Нидерланды. Об этом рапортуют журналисты портала Triball Football.

По данным источника, в подписании бельгийца заинтересован ПСВ. Клуб из Эйндховена хочет арендовать полузащитника с правом последующего выкупа.

Де Кетеларе присоединился к миланскому коллективу летом прошлого года. Стороны заключили долгосрочный трудовой договор, который рассчитан до середины 2027 года. Его трансферная стоимость оценивается в 22 миллиона евро.

В прошлом сезоне Шарль сыграл 32 матча в Серии А. Хавбек сделал одну голевую передачу и получил две желтые карточки.