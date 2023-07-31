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Де Кетеларе может сменить «Милан» на нидерландский клуб

31 Июля 2023 • 09:19 Комментировать

22-летний полузащитник «Милана» Шарль де Кетеларе может покинуть итальянский чемпионат и отправиться в Нидерланды. Об этом рапортуют журналисты портала Triball Football.

По данным источника, в подписании бельгийца заинтересован ПСВ. Клуб из Эйндховена хочет арендовать полузащитника с правом последующего выкупа.

Де Кетеларе присоединился к миланскому коллективу летом прошлого года. Стороны заключили долгосрочный трудовой договор, который рассчитан до середины 2027 года. Его трансферная стоимость оценивается в 22 миллиона евро.

В прошлом сезоне Шарль сыграл 32 матча в Серии А. Хавбек сделал одну голевую передачу и получил две желтые карточки.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан ПСВ Шарль де Кетеларе трансферы футбола - лето 2023
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