​Экс-игрок сборной Нидерландов получил семь лет тюрьмы

Бывший футболист национальной сборной Нидерландов Давид Мендес да Силва признан виновным во ввозе двух партий наркотического вещества весом в 74 и 105 килограммов. В пятницу на судебном заседании в Роттердаме Мендес услышал приговор – семь лет тюремного заключения.

Портал Goal отмечает, что по одному пункту обвинения 40-летний Мендес, которого арестовали почти год назад, был оправдан.

По ходу карьеры Давид Мендес поиграл за «АЗ Алкмаар», роттердамскую «Спарту», «НАК Бреда», «Ред Булл Зальцбург» и «Панатинаикос». За сборную Нидерландов Мендес провёл семь игр в 2007-2009 годах.