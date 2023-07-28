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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

​Экс-игрок сборной Нидерландов получил семь лет тюрьмы

28 Июля 2023 • 17:43 Комментировать

Бывший футболист национальной сборной Нидерландов Давид Мендес да Силва признан виновным во ввозе двух партий наркотического вещества весом в 74 и 105 килограммов. В пятницу на судебном заседании в Роттердаме Мендес услышал приговор – семь лет тюремного заключения.

Портал Goal отмечает, что по одному пункту обвинения 40-летний Мендес, которого арестовали почти год назад, был оправдан.

По ходу карьеры Давид Мендес поиграл за «АЗ Алкмаар», роттердамскую «Спарту», «НАК Бреда», «Ред Булл Зальцбург» и «Панатинаикос». За сборную Нидерландов Мендес провёл семь игр в 2007-2009 годах.

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Евро-Футбол.Ру,
Давид Мендес сборная Нидерландов
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