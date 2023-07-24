24-летний форвард Исак Лидберг перешёл из «Гоу Эхед Иглс» в «Утрехт». Об этом сообщила пресс-служба принимающей стороны.

Контракт игрока с клубом будет действовать четыре года, сумма трансфера не разглашается.

Технический директор «Утрехта» Джорди Зуйдам выразил свою радость по поводу приобретения, подчеркнув силу и мощь Лидберга на поле. Он охарактеризовал спортсмена как командного игрока, который привносит в матчи много энергии. Зуйдам также отдельно выделил способность нападающего расшатывать оборону соперника, создавая возможности для своей команды. «Утрехт» внимательно следил за прогрессом Лидберга в последние годы, в связи с чем теперь и заручился его услугами.