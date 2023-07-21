Игрок сборной Японии может стать одноклубником Захаряна

Как сообщает HLN, нидерландский «Фейеноорд» проявляет интерес к нападающему бельгийского «Серкль Брюгге» и национальной сборной Японии Аясэ Уэда. Бельгийцы надеются выручить за форварда не менее десяти миллионов евро. Прошлым летом игрок стоил «зелёно-черным» около одного миллиона евро, когда он пополнил состав команды, перейдя туда из «Касима Антлерс».

Напомним, ранее «Фейеноорд» взял паузу в переговорах по Арсену Захаряну, поскольку московское «Динамо» отклонило их предложение в шесть миллионов евро плюс два миллиона евро бонусами.

Однако до закрытия трансферного окна ещё далеко, поэтому вероятность перехода в клуб из Роттердама и Уэда, и Захаряна сохраняется.