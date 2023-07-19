«Милан» на своём официальном сайте сообщил о подписании полузащитника Тиджани Рейндерса, который ранее выступал за «АЗ Алкмаар». 24-летний футболист заключил с «россонери» трудовой договор, рассчитанный до конца июня 2028 года.

За «Милан» Рейндерс будет выступать под номером 14.

Отметим, что Тиджани Рейндерс ранее не выступал за пределами родных Нидерландов. В 2018-2019 годах полузащитник провёл несколько матчей за сборную своей страны в возрастной категории до 20 лет.

Напомним, что в прошлом чемпионате Италии «Милан» занял четвёртое место и получил билет в групповой этап Лиги чемпионов.