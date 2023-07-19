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Чемпионат Голландии. Эредивизие

Интересовавший «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» Козловски продолжит играть за «Витесс» в аренде официально

19 Июля 2023 • 08:36 Комментировать

«Брайтон», владеющий правами на польского полузащитника Каспера Козловски, посредством своего официального сайта подтвердил, что 19-летний игрок продолжит выступать за нидерландский «Витесс» на правах аренды ещё как минимум один год.

Сообщается, что именно впечатляющая игра спортсмена на поле убедила клуб в необходимости оставить его ещё на один сезон.

Напомним, что в 2019 году тогда ещё 15-летним Козловски интересовался один из флагманов английского футбола, «Манчестер Юнайтед». В 2021 году за поляком пристально следил туринский «Ювентус».

В «Витессе» уверены, что присутствие этого футболиста будет способствовать их успеху в предстоящем сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Витесс Манчестер Юнайтед Брайтон Каспер Козловски трансферы футбола - лето 2023
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