«Брайтон», владеющий правами на польского полузащитника Каспера Козловски, посредством своего официального сайта подтвердил, что 19-летний игрок продолжит выступать за нидерландский «Витесс» на правах аренды ещё как минимум один год.

Сообщается, что именно впечатляющая игра спортсмена на поле убедила клуб в необходимости оставить его ещё на один сезон.

Напомним, что в 2019 году тогда ещё 15-летним Козловски интересовался один из флагманов английского футбола, «Манчестер Юнайтед». В 2021 году за поляком пристально следил туринский «Ювентус».

В «Витессе» уверены, что присутствие этого футболиста будет способствовать их успеху в предстоящем сезоне.