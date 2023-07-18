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​Ван дер Сар впервые высказался после кровоизлияния в мозг

18 Июля 2023 • 20:13 Комментировать

Известный в прошлом голкипер Эдвин ван дер Сар впервые высказался после кровоизлияния в мозг.

Напомним, что ван дер Сар был госпитализирован в Хорватии во время отпуска. Позже экс-игрока «Манчестер Юнайтед» перевезли в Нидерланды.

«Прежде всего, хочу поблагодарить всех за поддержку. Я рад сообщить, что больше не нахожусь в отделении интенсивной терапии. Тем не менее, я всё ещё в больнице. Надеюсь вернуться домой на следующий неделе и сделать следующий шаг в выздоровлении», - написал ван дер Сар в социальных сетях.

Напомним, что в конце весны было объявлено об уходе Эдвина ван дер Сара с должности генерального директора «Аякса».

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Евро-Футбол.Ру,
Эдвин Ван Дер Сар
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