Известный в прошлом голкипер Эдвин ван дер Сар впервые высказался после кровоизлияния в мозг.

Напомним, что ван дер Сар был госпитализирован в Хорватии во время отпуска. Позже экс-игрока «Манчестер Юнайтед» перевезли в Нидерланды.

«Прежде всего, хочу поблагодарить всех за поддержку. Я рад сообщить, что больше не нахожусь в отделении интенсивной терапии. Тем не менее, я всё ещё в больнице. Надеюсь вернуться домой на следующий неделе и сделать следующий шаг в выздоровлении», - написал ван дер Сар в социальных сетях.

Напомним, что в конце весны было объявлено об уходе Эдвина ван дер Сара с должности генерального директора «Аякса».