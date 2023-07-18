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Игрок молодёжной сборной Марокко заинтересовал клубы двух европейских стран

18 Июля 2023 • 07:05 Комментировать

21-летний вингер молодёжной сборной Марокко Закария Эль Уахди, выступающий за клуб американского предпринимателя Джона Текстора «РВД Моленбек» привлёк внимание бельгийского «Униона Сент-Жиллуаз» и нидерландского «Херенвена». Об этом сообщает HLN.

Текущий контракт спортсмена с клубом истекает в 2025 году, Transfermarkt оценивает его в 800 тысяч евро. В 51 игре за «РВД Моленбек» Эль Уахди забил восемь голов и отдал шесть результативных передач. По четыре из них пришлись на плей-офф за повышение в классе в конце сезона 2022/23.

Напомним, что Джон Текстор известен также, как владелец английского «Кристал Пэласа», французского «Лиона» и бразильского «Ботафого».

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Евро-Футбол.Ру,
Херенвен Унион Сент-Жиллуаз трансферы футбола - лето 2023 Джон Текстор РВД Моленбек Закария Эль Уахди Молодёжная сборная Марокко
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