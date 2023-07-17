Рейндерс пройдёт медосмотр в Милане 18 июля

Завтра, 18 июля, нидерландский футболист Тиджани Рейндерс пройдёт медосмотр в Милане с целью завершения истории с переходом в состав «красно-чёрного» клуба из этого города. Об этом сообщает журналист Даниэле Лонго.

В сам город 24-летний спортсмен прибудет уже сегодня, 17 июля.

По информации источника, руководство «Милана» согласилось на сумму трансфера около 20 миллионов евро, включая бонусы.

В данный момент права на футболиста всё ещё принадлежат АЗ из Алкмаара, полузащитник выступает за этот клуб с 2017 года.

От своего нынешнего клуба Рейндерс уже получил разрешение на переход в итальянскую команду, игрок собирается подписать пятилетний контракт с зарплатой 1,7 млн евро за сезон.