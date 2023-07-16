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ПСВ видит в де Кетеларе идеальную замену Хави Симонсу, но есть одна проблема

16 Июля 2023 • 21:49 Комментировать
Фейеноорд
...
ПСВ
04.08 21:00

ПСВ будет трудно оформить подписание полузащитника «Милана» Шарля де Кетеларе.

Нидерландский клуб вот-вот потеряет Хави Симонса, который должен вернуться в «ПСЖ», и уже обозначил 22-летнего бельгийца в качестве приоритетного варианта на замену. Согласно сведениям Calciomercato, де Кетеларе соответствует всем требованиям эйндховенцев, однако препятствием может стать стоимость атакующего хавбека. «Милан» намерен заработать на продаже игрока не менее 30 млн евро, и такой ценник вряд ли устроит ПСВ. Один из возможных сценариев – аренда с опцией выкупа, но «россонери» предпочли бы полноценную продажу.

Напомним, что Шарль де Кетеларе перебрался в «Милан» прошлым летом из «Брюгге» за 35,5 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан ПСВ Хави Симонс Шарль де Кетеларе трансферы футбола - лето 2023
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