​ПСВ подтвердил возвращение Хави Симонса в «ПСЖ»

Нидерландский ПСВ на страницах своего официального сайта сообщил об отъезде из тренировочного лагеря команды полузащитника Хави Симонса. 20-летний футболист уезжает, чтобы завершить летний трансфер в «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» воспользуется опцией обратного выкупа Хави Симонса, заплатив всего лишь 6 миллионов евро. За сезон в нидерландском клубе полузащитник провёл 48 матчей, в которых забил 22 гола и отдал 12 результативных передач на партнёров.

Отметим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Хави Симонса в 40 миллионов евро.