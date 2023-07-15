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Чемпионат Голландии. Эредивизие

​Тадич: «Трудное решение»

15 Июля 2023 • 23:48 Комментировать

Сербский футболист Душан Тадич покинул «Аякс», в котором в последние годы выполнял роль капитана. При этом он должен был отработать еще как минимум год по своему контракту, но обратился к руководству клуба с просьбой расторгнуть соглашение. Боссы «Аякса» пошли ему навстречу.

- Мне было трудно принять это решение. Но я считаю, что это надо сделать сейчас, настал подходящий момент. И не только для меня, но и для клуба. С «Аяксом» мы добились беспрецедентных для моей карьеры успехов. Я навсегда останусь в душе игроком «Аякса», и надеюсь вернуться в Амстердам, может, в качестве тренера, - цитирует слова Тадича итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Душан Тадич
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