«Милан» провёл позитивные переговоры по трансферу Рейндерса

«Милан» стал на шаг ближе к трансферу полузащитника «АЗ Алкмаара» Тиджани Рейндерса. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «россонери» провели позитивные переговоры по трансферу нидерландского хавбека.

Источник сообщает, что клуб постепенно движется к финальной фазе. Стороны ожидают, что сделка будет согласована уже в ближайшее время. Напомним, сейчас Рейндерс является главной целью «Милана» на усиление полузащиты.

Прошлый сезон Тиджани закончил с тремя голами и семью результативными передачами в чемпионате Нидерландов. Сумма сделки за 24-летнего хавбека оценивается в 20 миллионов евро.