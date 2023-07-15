Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Голландии. Эредивизие

«Милан» провёл позитивные переговоры по трансферу Рейндерса

15 Июля 2023 • 14:30 Комментировать

«Милан» стал на шаг ближе к трансферу полузащитника «АЗ Алкмаара» Тиджани Рейндерса. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «россонери» провели позитивные переговоры по трансферу нидерландского хавбека.

Источник сообщает, что клуб постепенно движется к финальной фазе. Стороны ожидают, что сделка будет согласована уже в ближайшее время. Напомним, сейчас Рейндерс является главной целью «Милана» на усиление полузащиты.

Прошлый сезон Тиджани закончил с тремя голами и семью результативными передачами в чемпионате Нидерландов. Сумма сделки за 24-летнего хавбека оценивается в 20 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан АЗ Алкмаар трансферы футбола - лето 2023 Тиджани Рейндерс
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Июля
14:30 · Нидерланды. Эредивизие
«Милан» провёл позитивные переговоры по трансферу Рейндерса
13:30 · Нидерланды. Эредивизие
​Ван дер Сар вернулся в Нидерланды после кровоизлияния в мозг
14 Июля
22:54 · Нидерланды. Эредивизие
Тадич покинул «Аякс» официально
22:00 · Нидерланды. Эредивизие
Хави Симонс может вернуться в «ПСЖ» слухи
17:27 · Англия. Премьер-лига
​Тимбер стал игроком «Арсенала» официально
14:39 · Англия. Премьер-лига
Эдсон Альварес может сменить «Аякс» на клуб из Лондона
14:20 · Нидерланды. Эредивизие
​Тадич хочет расторгнуть контракт с «Аяксом» - названа причина
11:54 · Нидерланды. Эредивизие
Тадич интересен клубу из чемпионата Турции
10:46 · Англия. Премьер-лига
«Милан» включился в гонку за Данджумой
09:56 · Россия. Премьер-лига
В «Фейеноорде» высказались о трансфере Захаряна
09:38 · Нидерланды. Эредивизие
Де Кетеларе интересен команде из Эредивизи
13 Июля
18:33 · Нидерланды. Эредивизие
​Тадич пропустил тренировку и встретился с директором «Аякса»
09:44 · Россия. Премьер-лига
Кирьяков: «Захарян может играть в клубах уровня «Аякса» и «Фейеноорда»
12 Июля
14:22 · Россия. Премьер-лига
​«Фейеноорд» сделал предложение по Захаряну, «Динамо» хочет больше денег
13:09 · Англия. Премьер-лига
Тимбер может дебютировать за «Арсенал» уже в завтрашнем матче с «Нюрнбергом»
Все новости
Рекомендуем