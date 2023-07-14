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Тадич покинул «Аякс» официально

14 Июля 2023 • 22:54 Комментировать

Душан Тадич покинул «Аякс» по соглашению сторон. Контракт сербского форварда, рассчитанный до 30 июня 2024 года, был прекращен по желанию самого игрока.

В своем трогательном заявлении, опубликованном на сайте клуба, Тадич выразил сложность принятого решения, однако подчеркнул, что считает это правильным моментом как для себя, так и для клуба, чтобы начать новую главу. Он выразил благодарность болельщикам «Аякса» за замечательное время, которое провел в клубе, и подчеркнул, что это не окончательное прощание. Он навсегда останется игроком «Аякса» и надеется вернуться в Амстердам в будущем, возможно, уже в качестве тренера.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Душан Тадич
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