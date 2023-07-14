Полузащитник ПСВ Хави Симонс может вернуться в «Пари Сен-Жермен».

Как сообщает нидерландский журналист Рик Эльфринк, ПСВ делает все возможное, чтобы продлить контракт с Хави Симонсом, однако, несмотря на продуктивные переговоры, пока нет окончательного согласия со стороны полузащитника. По данным источника, «ПСЖ» снова становится серьезным вариантом для нидерландского футболиста, а также на него претендуют некоторые английские клубы.

В минувшем сезоне Хави Симонс сыграл 48 матчей за ПСВ во всех турнирах, в которых забил 22 гола и отдал 12 результативных передач.