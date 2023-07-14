​Тадич хочет расторгнуть контракт с «Аяксом» - названа причина

Капитан «Аякса» Душан Тадич хочет расторгнуть трудовой договор с клубом. Об этом на своих страницах рассказывает издание De Telegraaf.

По данным источника, Тадич недоволен нынешним качеством состава команды, поэтому и хочет уйти.

Днём ранее сообщалось, что 34-летний Душан Тадич пропустил тренировку и встретился с директором «Аякса».

За «Аякс» Тадич играет с лета 2018 года. С тех пор сербский форвард забил 105 голов и отдал 112 голевых передач в 241 матче.

Напомним, что в прошлом чемпионате Нидерландов «Аякс» занял только третье место. Команда не смогла попасть в Лигу чемпионов.