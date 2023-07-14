Тадич интересен клубу из чемпионата Турции

Нападающий амстердамского «Аякса» Душан Тадич в скором времени может продолжить карьеру в чемпионате Турции. По информации от инсайдера Марка Вервея, серб намерен вскоре разорвать контракт с «Аяксом» и свободным агентом перебраться в новую команду.

Источник сообщает, что футболистом в данный момент активно интересуется турецкий «Бешикташ». 34-летний Тадич имеет на руках и другие варианты для продолжения карьеры, но источнику пока известно только о «Бешикташе».

В минувшем сезоне Тадич отметился 11 голами и 18 ассистами в чемпионате Нидерландов. Ранее Душан также выступал в Английской премьер-лиге за «Саутгемптон».