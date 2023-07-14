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Чемпионат Голландии. Эредивизие

Де Кетеларе интересен команде из Эредивизи

14 Июля 2023 • 09:38 Комментировать

Полузащитник «Милана» Шарль де Кетеларе интересен команде из чемпионата Нидерландов. По информации от журналиста Николо Скиры, бельгийский хавбек находится на радаре у ПСВ Эйндховен.

Напомним, «Милан» прошлым летом выложил за де Кетеларе 35 миллионов евро бельгийскому «Брюгге», но Шарль не смог оправдать ожиданий, отметившись всего одним ассистом за весь розыгрыш Серии А. Теперь в клубе хотят избавиться от полузащитника, которым также интересуется английская «Астон Вилла».

Ранее сообщалось, что «Милан» намерен отбить все вложенные деньги в трансфер де Кетеларе, получив за футболиста 35 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан ПСВ Шарль де Кетеларе трансферы футбола - лето 2023
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