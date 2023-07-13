​Тадич пропустил тренировку и встретился с директором «Аякса»

Капитан «Аякса» Душан Тадич в четверг пропустил тренировочное занятие команды. Как сообщает Dе Telegraaf, 34-летний серб провёл встречу с футбольным директором клуба Свеном Мислинтатом. Тадич недоволен нынешним составом «Аякса» и хочет, чтобы клуб скорее подписал качественных футболистов.

Напомним, что прошлый чемпионат Нидерландов «Аякс» завершил только на третьей позиции. Команда не смогла получить билет в Лигу чемпионов.

Всего за «Аякс» Душан Тадич провёл 241 матч. В них нападающий записал на свой счёт 105 голов и 112 результативных передач на партнёров.