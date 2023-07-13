Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Голландии. Эредивизие

​Тадич пропустил тренировку и встретился с директором «Аякса»

13 Июля 2023 • 18:33 Комментировать

Капитан «Аякса» Душан Тадич в четверг пропустил тренировочное занятие команды. Как сообщает Dе Telegraaf, 34-летний серб провёл встречу с футбольным директором клуба Свеном Мислинтатом. Тадич недоволен нынешним составом «Аякса» и хочет, чтобы клуб скорее подписал качественных футболистов.

Напомним, что прошлый чемпионат Нидерландов «Аякс» завершил только на третьей позиции. Команда не смогла получить билет в Лигу чемпионов.

Всего за «Аякс» Душан Тадич провёл 241 матч. В них нападающий записал на свой счёт 105 голов и 112 результативных передач на партнёров.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аякс Душан Тадич Свен Мислинтат
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Июля
18:33 · Нидерланды. Эредивизие
​Тадич пропустил тренировку и встретился с директором «Аякса»
09:44 · Россия. Премьер-лига
Кирьяков: «Захарян может играть в клубах уровня «Аякса» и «Фейеноорда»
12 Июля
14:22 · Россия. Премьер-лига
​«Фейеноорд» сделал предложение по Захаряну, «Динамо» хочет больше денег
13:09 · Англия. Премьер-лига
Тимбер может дебютировать за «Арсенал» уже в завтрашнем матче с «Нюрнбергом»
10:32 · Россия. Премьер-лига
В Нидерландах подтвердили интерес «Фейеноорда» к Захаряну
11 Июля
18:26 · Нидерланды. Эредивизие
Тиджани Рейндерс близок к переходу в «Милан» слухи
16:12 · Нидерланды. Эредивизие
​Агент рассказал о состоянии ван дер Сара после кровоизлияния в мозг
10 Июля
12:46 · Нидерланды. Эредивизие
«Бешикташ» предложил контракт Тадичу слухи
09 Июля
21:02 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» объявит о подписании Райса и Тимбера на новой неделе 1
09:42 · Англия. Премьер-лига
Вингер «Манчестер Юнайтед» может переехать в Нидерланды 5
08 Июля
14:12 · Нидерланды. Эредивизие
​«Аякс» поделился новостями о состоянии ван дер Сара 1
10:16 · Англия. Премьер-лига
Журналист Пол Браун: «Арсеналу» предлагали Симонса, клуб заинтересован в игроке»
07 Июля
19:25 · Нидерланды. Эредивизие
В «Аяксе» рассказали о состоянии ван дер Сара
18:57 · Нидерланды. Эредивизие
​Ван дер Сар госпитализирован с подозрением на кровоизлияние в мозг
14:12 · Англия. Премьер-лига
Тимбер в данный момент проходит медосмотр в «Арсенале»
Все новости
Рекомендуем