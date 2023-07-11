Полузащитник нидерландского АЗ Тиджани Рейндерс может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Согласно информации авторитетного футбольного инсайдера Фабрицио Романо, «Милан» предложил за полузащитника около 20 миллионов евро плюс дополнительные бонусные выплаты. По данным журналиста, изначально АЗ запросил 25 миллионов.

В «Милане» уверены в успешном завершении сделки и клуб продолжает вести переговоры с АЗ.

В минувшем сезоне Тиджани Рейндерс провел 54 матча во всех соревнованиях. Он забил 7 голов и сделал 12 результативных передач.