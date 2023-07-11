​Агент рассказал о состоянии ван дер Сара после кровоизлияния в мозг

Агент Роб Янсен, который работает с Эдвином ван дер Саром, рассказал о состоянии 52-летнего функционера. На прошлой неделе ван дер Сар был госпитализирован из-за кровоизлияния в мозг во время отдыха в Хорватии.

«Его состояние стабильное, но всё ещё вызывает тревогу. Ему нужно очень хорошо отдохнуть. Мы уверены, что всё будет хорошо, но это не мелочь. Кровоизлияние в мозг – это очень серьёзно», - сказал Янсен, чьи слова приводит Voetbal International.

Напомним, что в конце весны Эдвин ван дер Сар объявил об уходе с должности генерального директора «Аякса».