Один из лидеров амстердамского «Аякса» Душан Тадич может стать футболистом турецкого топ-клуба.

По информации журналиста Ягиза Сабунчоглу, «Бешикташ» сделал официальное предложение по сербскому нападающему. Сообщается, что руководство «чёрно-белых» предлагает капитану амстердамцев контракт на два года, включая возможность продления сделки ещё на один сезон. В «Бешикташе» не намерены платить за трансфер 10-го номера «Аякса».

Напомним, что Душан Тадич выступает за нидерландский гранд с 2018 года. В 241 матче он забил 105 голов в рамках всех состязаний. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 34-летнего форварда в шесть миллионов евро.