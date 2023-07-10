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«Бешикташ» предложил контракт Тадичу слухи

10 Июля 2023 • 12:46 Комментировать

Один из лидеров амстердамского «Аякса» Душан Тадич может стать футболистом турецкого топ-клуба.

По информации журналиста Ягиза Сабунчоглу, «Бешикташ» сделал официальное предложение по сербскому нападающему. Сообщается, что руководство «чёрно-белых» предлагает капитану амстердамцев контракт на два года, включая возможность продления сделки ещё на один сезон. В «Бешикташе» не намерены платить за трансфер 10-го номера «Аякса».

Напомним, что Душан Тадич выступает за нидерландский гранд с 2018 года. В 241 матче он забил 105 голов в рамках всех состязаний. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 34-летнего форварда в шесть миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Бешикташ Душан Тадич трансферы футбола - лето 2023
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