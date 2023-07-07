​Ван дер Сар госпитализирован с подозрением на кровоизлияние в мозг

Известный в прошлом футболист Эдвин ван дер Сар был госпитализирован во время отдыха в Хорватии. Как сообщает 24sata, 52-летний нидерландец находится в отделении неврологии в одной из клиник города Сплит под наблюдением медиков. У ван дер Сара подозревают кровоизлияние в мозг.

В конце весны ван дер Сар объявил об уходе с должности генерального директора «Аякса». Команда провалила сезон и заняла только третье место в чемпионате Нидерландов.

В качестве футболиста Эдвин известен главным образом по выступлениям за «Аякс», «Ювентус», «Фулхэм» и «Манчестер Юнайтед».