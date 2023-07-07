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Чемпионат Голландии. Эредивизие

​Ван дер Сар госпитализирован с подозрением на кровоизлияние в мозг

07 Июля 2023 • 18:57 Комментировать

Известный в прошлом футболист Эдвин ван дер Сар был госпитализирован во время отдыха в Хорватии. Как сообщает 24sata, 52-летний нидерландец находится в отделении неврологии в одной из клиник города Сплит под наблюдением медиков. У ван дер Сара подозревают кровоизлияние в мозг.

В конце весны ван дер Сар объявил об уходе с должности генерального директора «Аякса». Команда провалила сезон и заняла только третье место в чемпионате Нидерландов.

В качестве футболиста Эдвин известен главным образом по выступлениям за «Аякс», «Ювентус», «Фулхэм» и «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Эдвин Ван Дер Сар
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