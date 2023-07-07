Нидерландский клуб «Херенвен» столкнулся с критикой после презентации новой формы. Некоторые люди видят на рукавах футболки флаг России. При этом белый, синий и красный являются клубными цветами «Херенвена».

В клубе уже успели отреагировать на критику. Представителям «Херенвена» неприятны ассоциации, которые возникли у людей. Директор клуба подчеркнул, что видит на футболе исключительно цвета клуба, а не что-то другое.

«Херенвен» выступает в топ-дивизионе нидерландского футбола. Прошлый чемпионат команда завершила на восьмой позиции.