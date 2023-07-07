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​«Херенвен» раскритиковали за новую форму – на ней видят флаг России фото

07 Июля 2023 • 13:49 Комментировать

Нидерландский клуб «Херенвен» столкнулся с критикой после презентации новой формы. Некоторые люди видят на рукавах футболки флаг России. При этом белый, синий и красный являются клубными цветами «Херенвена».

В клубе уже успели отреагировать на критику. Представителям «Херенвена» неприятны ассоциации, которые возникли у людей. Директор клуба подчеркнул, что видит на футболе исключительно цвета клуба, а не что-то другое.  

«Херенвен» выступает в топ-дивизионе нидерландского футбола. Прошлый чемпионат команда завершила на восьмой позиции.

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Евро-Футбол.Ру,
Херенвен
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