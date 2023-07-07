Сын ван Боммеля подписал профессиональный контракт с АЗ

Сын Марка ван Боммеля, Рубен, начинает профессиональную карьеру - в него поверил АЗ, предложивший ему личный контракт сроком на четыре года. Доселе Рубен, которому скоро исполнится 19 лет, выступал за «МВВ Маастрихт». В его составе в прошлом сезоне он забил пятнадцать мячей, а еще сделал шесть голевых передач.

В прошлом сезоне клуб из Алкмаара выступил на своем привычном уровне в чемпионате Нидерландов, заняв четвертое место в турнирной таблице. Новый сезон нидерландского чемпионата начнется одиннадцатого августа, в первом туре АЗ сыграет в домашнем матче с «Гоу Эхед Иглз».