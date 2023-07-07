Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Голландии. Эредивизие

Сын ван Боммеля подписал профессиональный контракт с АЗ

07 Июля 2023 • 01:45 Комментировать

Сын Марка ван Боммеля, Рубен, начинает профессиональную карьеру - в него поверил АЗ, предложивший ему личный контракт сроком на четыре года. Доселе Рубен, которому скоро исполнится 19 лет, выступал за «МВВ Маастрихт». В его составе в прошлом сезоне он забил пятнадцать мячей, а еще сделал шесть голевых передач.

В прошлом сезоне клуб из Алкмаара выступил на своем привычном уровне в чемпионате Нидерландов, заняв четвертое место в турнирной таблице. Новый сезон нидерландского чемпионата начнется одиннадцатого августа, в первом туре АЗ сыграет в домашнем матче с «Гоу Эхед Иглз». 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Марк Ван Боммель АЗ Алкмаар Рубен ван Боммель
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Июля
01:45 · Нидерланды. Эредивизие
Сын ван Боммеля подписал профессиональный контракт с АЗ
05 Июля
16:27 · Россия. Премьер-лига
Названа причина, по которой «Аякс» отложил трансфер Сперцяна
15:17 · Англия. Премьер-лига
​Тимбер переходит в «Арсенал» - названа сумма сделки 1
13:46 · Нидерланды. Эредивизие
​«ПСЖ» принял решение по Хави Симонсу – слово за игроком
04 Июля
23:50 · Германия. Бундеслига
Гертрёйда согласился на переход в «РБ Лейпциг» слухи
23:16 · Нидерланды. Эредивизие
«Аякс» заинтересован в трансфере Сен-Жюста слухи
17:44 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» отправил второе предложение по Гертрёйде слухи
00:05 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ начал переговоры с «Аяксом» по Кудусу
03 Июля
23:43 · Нидерланды. Эредивизие
«Милан» предложил 19 млн евро за нидерландского полузащитника
23:14 · Россия. Премьер-лига
Аренда Шиманьски в «Фейеноорд» может сорваться из-за запросов игрока слухи
17:04 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» близок к подписанию защитника «Аякса» слухи
02 Июля
00:30 · Англия. Премьер-лига
Тимбер станет игроком «Арсенала» на следующей неделе
01 Июля
22:37 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» начал переговоры по Бейло 1
13:10 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» обратил внимание на нового вратаря
29 Июня
22:38 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» покупает нового защитника
Все новости
Рекомендуем