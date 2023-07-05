​«ПСЖ» принял решение по Хави Симонсу – слово за игроком

«ПСЖ» принял решение об активации опции обратного выкупа полузащитника Хави Симонса. Об этом в социальных сетях рассказывает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

За обратный выкуп 20-летнего Хави Симонса «ПСЖ» должен заплатить ПСВ 6 миллионов евро. Правда, окончательное решение остаётся за игроком. Опция обратного выкупа действует до конца июля. До того момента Симонс должен сообщить, вернётся он в «ПСЖ» или нет.

За ПСВ в сезоне 2022/2023 Хави Симонс провёл 48 официальных матчей. В них полузащитник записал на свой счёт 22 гола и 12 результативных передач на партнёров.