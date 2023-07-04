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«Аякс» заинтересован в трансфере Сен-Жюста слухи

04 Июля 2023 • 23:16 Комментировать
Аякс
...
Хераклес
12.08 21:00

Руководство «Аякса» работает над потенциальной сделкой по защитнику лиссабонского «Спортинга» Джеремайе Сен-Жюсту.

По информации издания 1908.nl, уже состоялись первые переговоры между клубами и с самим футболистом, а директор «Аякса» Свен Мислинтат высоко оценивает бывшего игрока «Фейеноорда». Сообщается, что Сен-Жюст привлекается в качестве замены Юррьена Тимбера, который скоро присоединится к лондонскому «Арсеналу».

Контакт Джеремайи Сен-Жюста со «Спортингом» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего футболиста в 13 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Спортинг Лиссабон Джерри Сен-Жюст Джеремая Сен-Жюст трансферы футбола - лето 2023
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