Руководство «Аякса» работает над потенциальной сделкой по защитнику лиссабонского «Спортинга» Джеремайе Сен-Жюсту.

По информации издания 1908.nl, уже состоялись первые переговоры между клубами и с самим футболистом, а директор «Аякса» Свен Мислинтат высоко оценивает бывшего игрока «Фейеноорда». Сообщается, что Сен-Жюст привлекается в качестве замены Юррьена Тимбера, который скоро присоединится к лондонскому «Арсеналу».

Контакт Джеремайи Сен-Жюста со «Спортингом» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего футболиста в 13 миллионов евро.