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«Милан» предложил 19 млн евро за нидерландского полузащитника

03 Июля 2023 • 23:43 Комментировать
АЗ Алкмаар
...
Гоу Эхед Иглс
13.08 15:30

Полузащитник нидерландского АЗ Тиджани Рейндерс близок к переходу в «Милан».

Клубы давно ведут переговоры по 24-летнему игроку, и сейчас, как информирует инсайдер Фабрицио Романо, сделка близка к успешному итогу. «Милан» предложил АЗ порядка 19 млн евро за Рейндерса, в то время как алкмаарцы рассчитывают выручить от продажи чуть больше – около 20 млн. Сам футболист заинтересован в переезде в Италию.

В прошедшем сезоне Тиджани Рейндерс принял участие в 54 матчах АЗ во всех турнирах, став автором семи забитых мячей и 12 результативных передач. В общей сложности хавбек провёл 102 матча в высшем нидерландском дивизионе.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан АЗ Алкмаар трансферы футбола - лето 2023 Тиджани Рейндерс
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АЗ АЛКМААР ГОУ ЭХЕД ИГЛС
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