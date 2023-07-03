«Милан» предложил 19 млн евро за нидерландского полузащитника

Полузащитник нидерландского АЗ Тиджани Рейндерс близок к переходу в «Милан».

Клубы давно ведут переговоры по 24-летнему игроку, и сейчас, как информирует инсайдер Фабрицио Романо, сделка близка к успешному итогу. «Милан» предложил АЗ порядка 19 млн евро за Рейндерса, в то время как алкмаарцы рассчитывают выручить от продажи чуть больше – около 20 млн. Сам футболист заинтересован в переезде в Италию.

В прошедшем сезоне Тиджани Рейндерс принял участие в 54 матчах АЗ во всех турнирах, став автором семи забитых мячей и 12 результативных передач. В общей сложности хавбек провёл 102 матча в высшем нидерландском дивизионе.