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Чемпионат Голландии. Эредивизие

Симонс ещё не принял решение по будущему, игрок пока не отказывал «ПСЖ»

26 Июня 2023 • 10:56 Комментировать

Полузащитник ПСВ Эйндховен Хави Симонс ещё не определился, где хочет начать следующую кампанию. Напомним, у бывшего клуба нидерландца в лице «ПСЖ» есть право выкупа за 6 миллионов евро.

По информации от журналиста Фабрицио Романо, Симонс ещё не отказывался от возвращения в «ПСЖ». Напомним, футболист может наложить вето на свой переезд в Париж, если посчитает нужным. Хави пока не принял окончательное решение. Не исключено, что футболист перейдёт в другую команду, ведь на него есть большой спрос среди топ-клубов. Недавно появились слухи об интересе к нидерландцу со стороны лондонского «Арсенала».

Симонс отметился 19 голами и 8 ассистами в минувшем розыгрыше Эредивизи.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСВ ПСЖ Хави Симонс трансферы футбола - лето 2023
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