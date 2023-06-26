Симонс ещё не принял решение по будущему, игрок пока не отказывал «ПСЖ»

Полузащитник ПСВ Эйндховен Хави Симонс ещё не определился, где хочет начать следующую кампанию. Напомним, у бывшего клуба нидерландца в лице «ПСЖ» есть право выкупа за 6 миллионов евро.

По информации от журналиста Фабрицио Романо, Симонс ещё не отказывался от возвращения в «ПСЖ». Напомним, футболист может наложить вето на свой переезд в Париж, если посчитает нужным. Хави пока не принял окончательное решение. Не исключено, что футболист перейдёт в другую команду, ведь на него есть большой спрос среди топ-клубов. Недавно появились слухи об интересе к нидерландцу со стороны лондонского «Арсенала».

Симонс отметился 19 голами и 8 ассистами в минувшем розыгрыше Эредивизи.