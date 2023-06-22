«Милан» хочет купить нидерландского полузащитника

Нидерландский полузащитник Тейани Рейндерс, правами на которого владеет «АЗ Алкмар», может переехать в итальянский чемпионат. Об этом информирует в социальных сетях авторитетный журналист Джанлука ди Марцио.

В услугах хавбека заинтересован «Милан». Главный тренер команды Стефано Пиоли лично заинтересован в трансфере 24-летнего исполнителя. Руководство нидерландского клуба готово расстаться с игроком за 18 миллионов евро.

В минувшем сезоне Эредивизии Рейндерс принял участие в 34 поединках, в которых записал на свой счет три забитых мяча и семь результативных передач.