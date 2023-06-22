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Чемпионат Голландии. Эредивизие

«Милан» хочет купить нидерландского полузащитника

22 Июня 2023 • 13:48 Комментировать

Нидерландский полузащитник Тейани Рейндерс, правами на которого владеет «АЗ Алкмар», может переехать в итальянский чемпионат. Об этом информирует в социальных сетях авторитетный журналист Джанлука ди Марцио.

В услугах хавбека заинтересован «Милан». Главный тренер команды Стефано Пиоли лично заинтересован в трансфере 24-летнего исполнителя. Руководство нидерландского клуба готово расстаться с игроком за 18 миллионов евро.

В минувшем сезоне Эредивизии Рейндерс принял участие в 34 поединках, в которых записал на свой счет три забитых мяча и семь результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан АЗ Алкмаар трансферы футбола - лето 2023 Тейани Рейндерс
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