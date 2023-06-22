«ПСЖ» готов вернуть Хави Симонса за 6 млн евро, игрок ещё не определился

Полузащитник ПСВ Хави Симонс пока не принял решение относительно возвращения в «Пари Сен-Жермен».

Парижский гранд может вернуть 20-летнего игрока в июле всего за 6 млн евро, о чём стало известно в среду. Как сообщает журналист Андрес Онрубиа, «ПСЖ» заинтересован в подписании Симонса и планирует воспользоваться выгодной опцией, однако сам нидерландец ещё не принял решение. Назначение Луиса Энрике на пост главного тренера может сыграть ключевую роль в выборе атакующего хавбека.

Напомним, что Хави Симонс перебрался из «ПСЖ» в ПСВ прошлым летом без платы за трансфер. В 48 матчах за эйндховенцев молодой футболист отметился 22 голами и 12 ассистами.