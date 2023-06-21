«ПСЖ» может выкупить Хави Симонса за 6 миллионов евро, но эта опция будет действовать только в июле

Французский «ПСЖ» может выкупить у ПСВ Эйндховен своего бывшего полузащитника Хави Симонса, который очень быстро раскрылся в чемпионате Нидерландов. Футболист покинул «ПСЖ» прошлым летом, но уже очень скоро он может вернуться на «Парк де Пренс».

По информации от журналиста Фабрицио Романо, у «ПСЖ» есть опция выкупа Симонса за 6 миллионов евро, но действовать она будет только в июле. При этом решение по поводу своего будущего будет принимать только сам футболист.

Источник отмечает, что в услугах Симонса также заинтересованы такие клубы, как «Брайтон», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Боруссия» Дортмунд и «РБ Лейпциг».