Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Голландии. Эредивизие

«ПСЖ» может выкупить Хави Симонса за 6 миллионов евро, но эта опция будет действовать только в июле

21 Июня 2023 • 13:32 Комментировать

Французский «ПСЖ» может выкупить у ПСВ Эйндховен своего бывшего полузащитника Хави Симонса, который очень быстро раскрылся в чемпионате Нидерландов. Футболист покинул «ПСЖ» прошлым летом, но уже очень скоро он может вернуться на «Парк де Пренс».

По информации от журналиста Фабрицио Романо, у «ПСЖ» есть опция выкупа Симонса за 6 миллионов евро, но действовать она будет только в июле. При этом решение по поводу своего будущего будет принимать только сам футболист.

Источник отмечает, что в услугах Симонса также заинтересованы такие клубы, как «Брайтон», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Боруссия» Дортмунд и «РБ Лейпциг».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСВ ПСЖ Хави Симонс трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Июня
13:32 · Нидерланды. Эредивизие
«ПСЖ» может выкупить Хави Симонса за 6 миллионов евро, но эта опция будет действовать только в июле
13:16 · Англия. Премьер-лига
Тимбер хочет перейти только в «Арсенал»
20 Июня
19:19 · Россия. Премьер-лига
​Если бы Промес отправился в тюрьму, ему пришлось бы платить «Аяксу» вместо «Спартака» 1
09:31 · Россия. Премьер-лига
Агкацев — о возможном переходе Сперцяна в «Аякс»: «Думаю, это слухи»
04:03 · Нидерланды. Эредивизие
Бергвейн интересен клубам из Саудовской Аравии слухи
03:54 · Нидерланды. Эредивизие
«Лацио» интересуется полузащитником ПСВ слухи
01:02 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» предложил 35 млн евро за футболиста «Аякса»
19 Июня
18:43 · Нидерланды. Эредивизие
​Хейтинга высказался после ухода из «Аякса»
18 Июня
20:23 · Нидерланды. Эредивизие
«Аякс» усилился хавбеком «Ромы» официально
20:07 · Нидерланды. Эредивизие
Хейтинга покинул «Аякс» официально
17 Июня
19:56 · Нидерланды. Эредивизие
Бывший игрок «Аякса» возвращается в клуб и будет помогать новому тренеру команды
15:01 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» Дортмунд до сих пор не согласовала личные условия с Эдсоном Альваресом
16 Июня
18:47 · Германия. Бундеслига
​«Боруссия» сделала предложение Эдсону Альваресу
14 Июня
22:30 · Нидерланды. Эредивизие
Вейналдум может вернуться в «Фейеноорд» слухи
21:33 · Россия. Премьер-лига
Сперцян - об интересе со стороны «Аякса» и «Марселя»: «На данный момент все мысли о «Краснодаре»
Все новости
Рекомендуем