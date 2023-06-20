Клубы из Саудовской Аравии продолжают свои попытки усилить местный чемпионат звёздами европейского футбола.

Очередным игроком на радаре коллективов Про-лиги является форвард амстердамского «Аякса» Стевен Бергвейн. По информации издания FCUpdate, футболист сборной Нидерландов привлекает внимание сразу же нескольких аравийских клубов, однако названия этих команд и условия возможной сделки не сообщаются. Известно, что официальное предложение по Бергвейну может поступить уже в ближайшее время.

Напомним, что Стевен Бергвейн присоединился к «Аяксу» перед началом сезона 2022/23, перейдя из «Тоттенхэма». На его счету 16 голов при шести ассистах в 45 матчах за амстердамцев во всех состязаниях. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего нападающего в 24 миллиона евро.