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Чемпионат Голландии. Эредивизие

«Лацио» интересуется полузащитником ПСВ слухи

20 Июня 2023 • 03:54 Комментировать

Руководство римского «Лацио» заинтересовано в усилении центра поля за время летнего трансферного окна.

По информации журналиста Джанлуки ди Марцио, боссы «орлов» рассматривают вариант с подписанием полузащитника ПСВ Йоэя Веермана. Сообщается, что «Лацио» переключило свой фокус на 24-летнего нидерландца после отказа «Ювентуса» продавать хавбека Николо Ровеллу.

Напомним, что в прошдешем розыгрыше Эредивизие Веерман провёл 33 матча, забив четыре гола при десяти ассистах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость серебряного призёра прошедшего чемпионата Нидерландов в 14 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио ПСВ трансферы футбола - лето 2023 Йоэй Веерман
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