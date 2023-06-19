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​Хейтинга высказался после ухода из «Аякса»

19 Июня 2023 • 18:43 Комментировать

Молодой тренер Джон Хейтинга высказался после ухода из «Аякса». Как известно, во второй части сезона 2022/2023 он исполнял обязанности главного тренера амстердамской команды после отставки Альфреда Шрёдера.

«Спасибо вам, фанаты «Аякса», за многолетнюю поддержку. Особенно за поддержку в последние шесть месяцев. Я ухожу со смешанными чувствами, но с желанием вернуться. Желаю всем фанатам «Аякса» фантастического сезона», - написал Хейтинга в социальных сетях.

Напомним, что «Аякс» занял только третье место в чемпионате Нидерландов. В следующем сезоне команда выступит в Лиге Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Джон Хейтинга
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