Полузащитник Бенджамин Тахирович перебрался из «Ромы» в «Аякс». Об этом клуб из Нидерландов объявил на своем официальном сайте. Подробности сделки не сообщаются. Однако если верить СМИ, то сумма трансфера составила 8,5 миллионов евро.

В минувшем сезоне 20-летний боснийский футболист принял участие в 11 матчах чемпионата Италии, в которых не отметился результативными действиями.

По итогам сезона «Аякс» занял третье место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. «Рома» финишировала на шестой позиции в Серии А, а также добралась до финала Лиги Европы, в котором проиграла «Севилье».