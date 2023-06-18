39-летний специалист, бывший нидерландский защитник Джон Хейтинга официально покинул амстердамский «Аякс», рапортует официальный сайт клуба.

Напомним, что Хейтинга возглавил основную команду «Аякса» в январе – тогда он сменил Альфреда Шрёдера. За это время специалисту не удалось привести свой клуб к первому месту в чемпионате Нидерландов. Более того, гранд занял в турнирной таблице всего лишь третье место, пропустив вперёд конкурентов из «Фейеноорда» и ПСВ.

Молодой тренер был связан с клубом договором, который действовал бы ещё два года, но стороны, отметим, решили его разорвать.