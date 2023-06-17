Бывший игрок «Аякса» возвращается в клуб и будет помогать новому тренеру команды

Как мы уже сообщали несколько дней тому назад, в амстердамском «Аяксе» - новый тренер, клуб возглавил наставник роттердамской «Спарты» Морис Стейн. Одновременно есть и другие перемены - в «Аякс» решил вернуться бывший футболист клуба Хедвигес Мадуро, который будет помогать Стейну в его непростой работе.

Мадуро подписал новый контракт с клубом до лета 2026 года. До этого бывший футболист два года поработал в другом нидерландском клубе - «Алмере Сити». Но сейчас, когда «Аяксу» после очень неудачного сезона потребовались свежие идеи, руководство призвало своего «блудного сына» обратно.