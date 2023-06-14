Воспитанник «Фейеноорда», игрок «Ромы» и сборной Нидерландов Джорджиньо Вейналдум может вернуться в свой родной клуб.

Как сообщает Football Insider в своей эксклюзивной информации, сторона футболиста ведёт переговоры о его возвращении в Нидерланды. Тем более, что по контракту с «ПСЖ» у Вейналдума остался лишь один год.

Напомним, что права на нидерландца принадлежат «ПСЖ», однако с 2022 года он находится в рядах «Ромы», пропустив первую половину сезона из-за состояния здоровья. Всего у Вейналдума в прошедшем сезоне 23 выхода на поле, в которых ему удалось дважды забить и один раз отличиться ассистом.