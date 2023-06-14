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«Барселона» готовит 10 миллионов евро за правого защитника «Фейеноорда»

14 Июня 2023 • 13:01 Комментировать

Каталонская «Барселона» нашла очередного кандидата на усиление правого фланга обороны. По информации от журналиста Давида Бернабеу, «сине-гранатовые» готовы выложить 10 миллионов евро за фуллбека роттердамского «Фейеноорда» Лютсарела Гертрёйду.

Источник сообщает, что нидерландский защитник открыт к переходу в команду Хави Эрнандеса. Каталонская команда ищет игрока на эту позицию, чтобы позволить Жюлю Кунде вернуться в родное амплуа центрального защитника.

22-летний Гертрёйд в триумфальном для «Фейеноорда» сезоне-2022/23 оформил три гола и две результативные передачи в чемпионате Нидерландов.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Фейеноорд трансферы футбола - лето 2023 Лютсарел Гертрёйда
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