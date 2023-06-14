Экс-наставник роттердамской «Спарты» Морис Стейн стал новым главным тренером амстердамского «Аякса». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Трудовое соглашение 49-летнего специалиста с нидерландским грандом рассчитано до середины 2026 года. У руля команды Стейн сменил Джона Хейтингу, который тренировал команду с февраля текущего года.

В минувшем сезоне «Спарта» под руководством Мориса финишировала на шестом месте в Эредивизии. «Аякс», в свою очередь, стал бронзовым призером чемпионата Нидерландов и остался без Лиги чемпионов на следующий сезон.