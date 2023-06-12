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Чемпионат Голландии. Эредивизие

Петер Бош возглавил ПСВ официально

12 Июня 2023 • 14:50 Комментировать

Бывший тренер «Аякса» Петер Бош возглавил ПСВ. Об этом нидерландский клуб сообщил на своём официальном сайте.

Сообщается, что контракт 59-летнего специалиста с клубом из Эйндховена рассчитан на три года.

«Приятно стать главным тренером этого большого клуба. Я сразу же почувствовал себя здесь как дома. И ПСВ, и я жаждем трофеев. Наша цель — выиграть титул чемпиона Эредивизии в следующем году», — заявил Бош.

Напомним, что помимо «Аякса», ранее Бош также возглавлял «Лион», «Байер» и дортмундскую «Боруссию». Отметим, что именно под руководством нидерландского специалиста «Аякс» сумел выйти в финал Лиги Европы в 2017 году, где уступил «Манчестер Юнайтед» (0:2).

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Евро-Футбол.Ру,
ПСВ Петер Бош
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