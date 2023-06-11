«Твенте» завоевал билет в Лигу конференций

В Нидерландах финале плей-офф за место в Лиге конференций на следующий сезон встречались «Твенте» и «Спарта» из Роттердама. В первом матче команды обменялись голами – ничья 1:1 – и в воскресенье проходила ответная игра.
«Твенте» отпраздновал победу на своём поле со счётом 1:0. Единственный гол команда забила на 53-й минуте, когда в воротах «Спарты» расписался Джошуа Бренет.
По сумме двух встреч «Твенте» взял верх – 2:1. Именно эта команда получила билет в третий по рангу клубный турнир континента.
Протокол игры
|(1:0) Бренет Джошуа53'
Уннерсталл Ларс•Бренет Джошуа•Плегесуэло Хулио 45'90' (Меес Хилгерс (90') •Проппер Робин•Смал Гийс•Зерруки Рамиз•Брама Вут 49'78' (Кьёлё Матиас (78') •Черны Вацлав•Влап Михел71' (Ван Волфсвинкель Рикки (71') •Мисиджан Вирджил•Манфред Угалде71' (Стейн Сем (71')
Олай Ник•Самбо Шуранди• 47'Вриндс Барт•Эрдхёйзен Майк46' (Абелс Дирк (46') •Мейерс Арон78' (Де Гузман Джонатан (78') •Китолано Джошуа•Намли Юнес•Ван Крой Вито• 76'Версейрен Арно90' (Тахири Мохаммед (90') •Саито Коки•Леуритсен Тобиас
11 июня. Стадион "Гролс Весте" (Энсхеде).
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