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«Твенте» завоевал билет в Лигу конференций

11 Июня 2023 • 17:51 Комментировать
Твенте
1:0
Спарта Роттердам
окончен

В Нидерландах финале плей-офф за место в Лиге конференций на следующий сезон встречались «Твенте» и «Спарта» из Роттердама. В первом матче команды обменялись голами – ничья 1:1 – и в воскресенье проходила ответная игра.

«Твенте» отпраздновал победу на своём поле со счётом 1:0. Единственный гол команда забила на 53-й минуте, когда в воротах «Спарты» расписался Джошуа Бренет.

По сумме двух встреч «Твенте» взял верх – 2:1. Именно эта команда получила билет в третий по рангу клубный турнир континента.

Протокол игры  
Твенте1:0Спарта Роттердам
(1:0) Бренет Джошуа53'  
Уннерсталл ЛарсБренет ДжошуаПлегесуэло Хулио  45' 90' (Меес Хилгерс ( 90') Проппер РобинСмал ГийсЗерруки РамизБрама Вут  49' 78' (Кьёлё Матиас ( 78') Черны ВацлавВлап Михел 71' (Ван Волфсвинкель Рикки ( 71') Мисиджан ВирджилМанфред Угалде 71' (Стейн Сем ( 71')
Запасные: Клеонизе ДенильоМакс БрюнсДаан РотсКарссис СэмСампстед АльфонсИссам Эль-МаашТытонь Пшемыслав
Олай НикСамбо Шуранди  47'Вриндс БартЭрдхёйзен Майк 46' (Абелс Дирк ( 46') Мейерс Арон 78' (Де Гузман Джонатан ( 78') Китолано ДжошуаНамли ЮнесВан Крой Вито  76'Версейрен Арно 90' (Тахири Мохаммед ( 90') Саито КокиЛеуритсен Тобиас
Запасные: Шондервальдт ЮриОассар АдильАлемань ПедроПинту МикаБраувер ПатрикВан Мюллем ДжеремиВан Крой ДеланоМелькерсен Элиас ХоффМейссен Рик
11 июня. Стадион "Гролс Весте" (Энсхеде).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Твенте Спарта Роттердам
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