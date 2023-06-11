«Твенте» завоевал билет в Лигу конференций

В Нидерландах финале плей-офф за место в Лиге конференций на следующий сезон встречались «Твенте» и «Спарта» из Роттердама. В первом матче команды обменялись голами – ничья 1:1 – и в воскресенье проходила ответная игра.

«Твенте» отпраздновал победу на своём поле со счётом 1:0. Единственный гол команда забила на 53-й минуте, когда в воротах «Спарты» расписался Джошуа Бренет.

По сумме двух встреч «Твенте» взял верх – 2:1. Именно эта команда получила билет в третий по рангу клубный турнир континента.