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Капитан «Фейеноорда» Кекчю перешёл в «Бенфику» официально

10 Июня 2023 • 20:13 Комментировать

Полузащитник и капитан роттердамского «Фейеноорда» Оркун Кекчю официально стал игроком лиссабонской «Бенфики». Об этом сообщает пресс-служба португальского гранда.

Всего у 22-летнего турка в прошедшем сезоне 46 официальных матчей за свою уже бывшую команду, если учитывать все турниры. В них ему удалось 12 раз поразить ворота соперников, а также ещё пять раз оформить голевой пас на партнёра по команде.

Отметим, что Кекчю является воспитанником «Фейеноорда», а на взрослом уровне он выступал за клуб на протяжении пяти лет - с 2018 года. Ранее молодого турка сватали в клубы первой десятки АПЛ – в лондонские «Арсенал» и «Тоттенхэм».

Также мы сообщали, что «Бенфика» включит отступные в размере 120 млн евро в контракте с Кекчю.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Фейеноорд Оркун Кекчю Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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