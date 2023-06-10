Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Голландии. Эредивизие

«Бенфика» включит отступные в размере 120 миллионов евро в контракте с Кекчю

10 Июня 2023 • 13:03 Комментировать

Лиссабонская «Бенфика» договорилась об условиях контракта с полузащитником «Фейеноорда» Оркуном Кекчю. По информации от журналиста Фабрицио Романо, в соглашении «орлов» с турецким хавбеком будут прописаны отступные в размере 120 миллионов евро.

Сама «Бенфика» должна заплатить за Кекчю 30 миллионов евро «Фейеноорду». В будущем роттердамская команда получит 25 % от последующей продажи футболиста.

22-летний Кекчю провёл 5 сезонов в составе «Фейеноорда». В последней кампании турок помог команде выиграть чемпионат Нидерландов, отметившись 8 голами и 2 ассистами в турнире.

Напомним, в январе «Бенфика» уже продала одного игрока за 120 миллионов евро. Речь идёт об Энцо Фернандесе, переход которого в «Челси» стал рекордным в истории АПЛ.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Фейеноорд Оркун Кекчю трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Июня
13:03 · Нидерланды. Эредивизие
«Бенфика» включит отступные в размере 120 миллионов евро в контракте с Кекчю
11:59 · Нидерланды. Эредивизие
«Атлетико» нашёл нового нападающего
10:44 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» положил глаз на вингера из Эредивизи, которого также хочет «Лацио»
09:34 · Нидерланды. Эредивизие
Хави Симонс – о возможном возвращении в «ПСЖ»: «Я никому ничего не обязан»
00:30 · Нидерланды. Эредивизие
ПСВ определился с новым тренером
09 Июня
23:41 · Россия. Премьер-лига
Корнеев: «Цена на Сперцяна должна быть больше, чем девять миллионов»
15:59 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Сперцяну однозначно стоит переходить в «Аякс», это будет сумасшедший трамплин» 1
14:21 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Аякс» — очень хороший вариант для Сперцяна, из этой команды многие игроки уезжают в топ-клубы»
12:29 · Россия. Премьер-лига
Журналист: «У «Аякса» серьёзные намерения по Сперцяну»
09:56 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» близка к покупке замены Беллингему
08 Июня
22:59 · Германия. Бундеслига
Пепи может перейти в ПСВ слухи
21:27 · Россия. Премьер-лига
Булыкин прокомментировал слухи про Сперцяна и «Аякс»
20:19 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис — о возможном переходе Сперцяна в «Аякс»: «Пускай берёт вещи и едет, надо пробовать»
19:29 · Россия. Премьер-лига
Дьяков — о возможном переходе Сперцяна в «Аякс»: «Нельзя не воспользоваться шансом»
18:02 · Россия. Премьер-лига
Деменко считает «Аякс» интересным вариантом для Сперцяна
Все новости
Рекомендуем