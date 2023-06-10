«Бенфика» включит отступные в размере 120 миллионов евро в контракте с Кекчю

Лиссабонская «Бенфика» договорилась об условиях контракта с полузащитником «Фейеноорда» Оркуном Кекчю. По информации от журналиста Фабрицио Романо, в соглашении «орлов» с турецким хавбеком будут прописаны отступные в размере 120 миллионов евро.

Сама «Бенфика» должна заплатить за Кекчю 30 миллионов евро «Фейеноорду». В будущем роттердамская команда получит 25 % от последующей продажи футболиста.

22-летний Кекчю провёл 5 сезонов в составе «Фейеноорда». В последней кампании турок помог команде выиграть чемпионат Нидерландов, отметившись 8 голами и 2 ассистами в турнире.

Напомним, в январе «Бенфика» уже продала одного игрока за 120 миллионов евро. Речь идёт об Энцо Фернандесе, переход которого в «Челси» стал рекордным в истории АПЛ.